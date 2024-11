Show do Sorriso Maroto na região metropolitana de SP (data, hora e ingressos)

A banda de pagode surgiu no bairro do Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, em 1997

O grupo Sorriso Maroto segue na estrada com seu show inédito e na sexta-feira, 8 de outubro, será a vez de subir no palco da Arena Expo Oeste ( Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 575), na Vila Mun, em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e podem ser comprados no site oficial.

ANÚNCIO

O repertório é formado por canções que fazem sucesso entre os fãs de pagode, mas também com experimentações unindo gêneros e gerações. A novidade fica por conta das músicas ‘Ela’, faixa do álbum ‘Sorriso Eu Gosto – No Pagode’, ‘Volta Pra Casa’ e ‘Segredos’, que fazem parte do trabalho ‘Sorriso Maroto – Como Antigamente’.

Leia também:

Os hits do Sorriso Maroto ‘Sinais’, ‘50 Vezes’, ‘Eu Topo’, ‘Ainda Gosto de Você’, ‘1 Metro e 65′, ‘Clichê’ e ‘Assim Você Mata O Papai’ também estão no setlist do grupo formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão).

Os últimos álbuns lançados pelo Sorriso Maroto

A banda, que surgiu no bairro do Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, em 1997, carrega um legado no pagode e segue lançando trabalhos inéditos. Em 2022, chegou aos streamings de música o álbum ‘Sorriso Maroto – Como Antigamente’, com 13 faixas inéditas e quase todas autorais.

O trabalho foi gravado em julho, no Polo Cine Vídeo, no Rio de Janeiro, ao vivo e sem público. No projeto, Bruno, Sergio, Cris, Vini e Fred ganharam evidência com um jogo de luz pensando exclusivamente para a gravação, que tem como fundo, cavaletes com fotos dos integrantes quando tinham entre 14 e 16 anos.