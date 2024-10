Paula Toller faz show inédito de ‘Amorosa’ (confira onde comprar os ingressos)

Cantora do Kid Abelha celebra 40 anos de carreira com show do audiovisual 'Amorosa'

A cantora Paula Toller celebra os seus 40 anos de estrada com um show inédito do álbum ‘Amorosa’ na Arena Jockey (Praça Santos Dumont, 31), na Lagoa, no Rio de Janeiro, marcado para sábado, dia 2 de novembro, às 20h. Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial.

O repertório é composto por grandes sucessos, canções recentes e algumas surpresas, como ‘Nada Sei’, ‘Lágrimas e Chuva’, ‘Amanhã é 23′ e ‘Como eu Quero’, entre outras. O espetáculo, que já foi assistido por mais de 200 mil pessoas, celebra quatro décadas de poder feminino na música brasileira, levados ao palco por uma das precursoras.

“Amorosa é uma celebração de toda minha carreira, um aniversário de casamento com o público! O show reúne muitos sucessos, tanto da época do Kid quanto da carreira solo. A banda é um espetáculo à parte”, disse a artista, que construiu trajetória de 10 milhões de discos, CDs e DVDs nas casas dos fãs do Kid Abelha e de seu trabalho solo, junto a seis discos de ouro, um de platina e um de diamante.

A banda tem Liminha com seu violão envenenado, mais Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

Quando otrabalho ‘Amorosa’, de Paula Toller, foi gravado

O audiovisual do show Amorosa foi gravado em 26 e 27 de janeiro no Vivo Rio, com ingressos esgotados. O espetáculo contou com as participações de Luísa Sonza em ‘Nada Sei’, Fernanda Abreu em ‘Na Rua, na Chuva, na Fazenda’ e Roberto Menescal, precursor da Bossa Nova, em ‘Nada por Mim’.