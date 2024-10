Polícia diz que ex-ator mirim João Rebello foi morto a tiros por engano; suspeitos do crime são procurados

A Polícia Civil segue investigando a morte do ex-ator mirim João Rebello, de 45 anos, que foi baleado no último dia 24, em Trancoso, na Bahia. O delegado Wendel Ferreira, responsável pelas investigações, diz que os indícios apontam que a vítima foi morta por engano. Os dois suspeitos pelo crime, que estavam em uma motocicleta, já foram identificados e são procurados.

“Já identificamos e estamos no encalço deles. As investigações apontam que ele realmente foi morto por engano mesmo”, disse o investigador ao G1.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro da vítima, nas proximidades da Praça da Independência, e atiraram várias vezes, sendo que fugiram na sequência. João, que era filho da atriz e diretora Maria Rebello e também sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que morreu em 2019, vítima de um AVC, já foi encontrado por policiais militares sem vida.

No último dia 25, os policiais encontraram a motocicleta usada pelos suspeitos abandonada. O veículo foi recolhido e encaminhado para perícia.

O corpo de João foi sepultado no domingo (27) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Luto

Um dos papéis mais marcantes de João foi na novela ‘Bebê a Bordo’ (1988), atualmente reexibida no canal Viva. O ator também se destacou em produções como ‘Vamp’ (1991), ‘Deus nos Acuda’ (1992) e ‘Cambalacho’ (1986). Afastado da TV desde ‘Zazá’, em 1997, ele fez uma participação em ‘Divertics’, da Globo, em 2013.

A mãe dele desabafou sobre o crime em postagem nas redes sociais. “27 DE OUTUBRO 2024!! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. HOJE FAZ 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu?? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando… meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia”, lamentou Maria Rebello.

Ela compartilhou uma nota divulgada pela Polícia Civil da Bahia, que descartou a possibilidade de envolvimento da vítima em atividade criminosa. “Quero deixar aqui pra todos os maldosos e imprensa divulgar a nota oficial da polícia da Bahia!!! Trancoso terra de faroeste! Cadê o paraíso????”, questionou a mãe da vítima.