Irmã faz pedido a quem for ao velório de João Rebello, ex-ator mirim morto a tiros na Bahia

A irmã do ex-ator mirim João Rebelo, morto aos 45 anos em Trancoso, Porto Seguro (BA), divulgou em suas redes sociais detalhes sobre os ritos de despedida do DJ. Em suas redes sociais, Maria Carol Rebello confirmou que o irmão será velado no Rio de Janeiro.

O velório de João Rebello, encontrado morto na noite de quinta-feira (24), deve acontecer no dia 27 de outubro, no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O início da despedida ao DJ está marcado para as 10 horas da manhã, com sepultamento previsto para as 13h.

Em pedido junto à divulgação do horário e local da despedida, Maria Carol solicitou que os amigos e familiares que forem dar seu adeus a João usem roupas brancas. A quem não conseguir comparecer, ela pede por boas vibrações.

João era sobrinho do diretor Jorge Fernando, e marcou presença em novelas como “Cambalacho” e “Vamp”, atuando como ator mirim.

Os suspeitos ainda não foram identificados

Conforme informações publicadas pelo G1, a Polícia Civil da Bahia segue investigando o caso e descartou a possibilidade de envolvimento de João com atividades criminosas.

O DJ foi encontrado morto a tiros dentro de um carro na região central de Trancoso, região turística de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Testemunhas revelaram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro, realizaram uma série de disparos e fugiram. Segundo o delegado Bruno Barreto Garcia, os suspeitos pela morte de João ainda não foram identificados.