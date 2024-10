Ex-ator mirim, sobrinho de Jorge Fernando, é assassinado na Bahia

O ex-ator mirim e sobrinho do diretor Jorge Fernando João Rebello foi assassinado na noite desta quinta (24) em Trancoso, na Bahia. Ele tinha 45 anos de idade. Longe da TV há anos, o artista atuava como DJ e produtor.

De acordo com o ‘Radar News’, o ator estava em um carro, próximo da Praça da Independência, quando foi atacado e atingido por vários disparos. João Rebello era filho da atriz e diretora Maria Rebello e também sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que morreu em 2019, vítima de um AVC.

Um dos papéis mais marcantes de João foi na novela ‘Bebê a Bordo’ (1988), atualmente reexibida no canal Viva. O ator também se destacou em produções como ‘Vamp’ (1991), ‘Deus nos Acuda’ (1992) e ‘Cambalacho’ (1986). Afastado da TV desde ‘Zazá’, em 1997, ele fez uma participação em ‘Divertics’, da Globo, em 2013.