Por que vale a pena assistir todos os capítulos de ‘Angélica 50 & Uns’?

Os cinco capítulos de ‘Angélica 50 & Uns’ devem ser acompanhados por quem gosta de ver Angélica falando de temas variados e com uma certa vulnerabilidade que já foi vista no especial ‘50 & Tanto’, lançado em 2023.

Quando e ondea série ‘Angélica 50 & Uns’ estreia na televisão

Angélica volta à televisão para conversar com muitos amigos na série ‘Angélica 50 & Uns’ no domingo, 10 de novembro, no Globoplay, e na terça-feira, 12, às 22h45, no GNT. Em paralelo, ‘Fantástico’ (TV Globo) vai exibir a versão reduzida de cada episódio.

Angélica O sucesso do especial 'Angélica: 50 & Tanto' garantiu um novo projeto para a apresentadora no Globoplay (Suzannatierie/TV Globo)

Qual a diferença das séries ‘Angélica 50 & Uns’ e ‘50 & Tanto’

Enquanto no especial ‘50 & Tanto’, de 2023, Angélica conversou com amigas e lembrou sua carreira, na série ‘Angélica 50 & Uns’ a apresentadora encara os dilemas masculinos conversando com personalidades que conhecemos, como Antônio Fagundes, Gil do Vigor e Lázaro Ramos.

Em cinco episódios, homens famosos compartilham suas visões, valores, receios, desejos e alegrias de viver neste momento singular da sociedade e no final de cada episódio, todos são surpreendidos por uma participação feminina ilustre que, de forma remota, vem para aguçar ainda mais a curiosidade do público com perguntas nunca feitas antes.

“O que mais me surpreendeu nessa temporada foi ver a vontade dos homens de terem um espaço para falar desses assuntos. Um lugar para se abrir, para ficar vulnerável. Eu acho que eles estão percebendo que tem que quebrar alguns tabus”, disse Angélica.