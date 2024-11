Final de ‘No Rancho Fundo’: Ganância e erro recorrente assombram o último capítulo

A novela ‘No Rancho Fundo’ se despede da programação da TV Globo com Zefa Leonel (Andrea Beltrão) correndo risco de vida por causa da ganância de Deodora (Débora Bloch), mas também com um problema não resolvido pelo autor Mario Teixeira desde sua trama anterior, ‘Mar do Sertão’.

O que acontece com Zefa Leonel no último capítulo da novela ‘No Rancho Fundo’

No último capítulo da novela das seis, ‘No Rancho Fundo’, Deodora manda Elias Crisóstomo (André Luiz Frambach) espalhar explosivos por toda Gruta Azul para conseguir tirar facilmente a turmalina paraíba. Mas, sua ganância pode fazer com que o local vá pelos ares, fazendo com que nem a pedra preciosa resista.

No Rancho Fundo Zefa Leonel (Andea Beltrão) pode morrer no último capítulo da novela por causa da Gruta Azul (Fabio Rocha/TV Globo)

Quem descobre que a Gruta Azul pode explodir no último capítulo da novela ‘No Rancho Fundo’

Segundo o Splash, do Uol, os protagonistas Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino) vão descobrir que Deodora pretende explodir a Gruta Azul para conseguir roubar a turmalina paraíba e contam para Zefa Leonel, que tenta impedir o plano da rival, mas coloca sua vida em risco.

No final, Deodora pode acabar sendo presa por crime ambiental e outros que aconteceram ao longo dos capítulos da novela da TV Globo.

‘No Rancho Fundo’ repete erro crucial de ‘Mar do Sertão’, antes do último capítulo

O sucesso da novela ‘No Rancho Fundo’ é inegável, da mesma forma que ‘Mar do Sertão’ (2022), também escrita pelo autor Mario Teixeira. Porém, o dramaturgo acabou cometendo o erro de esgotar o assunto sobre a turmalina paraíba antes do último capítulo. Com este problema, a novela das seis ficou um pouco cansativa e diversos personagens acabaram sendo apagados.