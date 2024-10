Elenco de ‘Vale Tudo’ (Globo): Odete Roitman é um presente com comparações inevitáveis

Muito feliz por ser o novo rosto de Odete Roitman no remake de ‘Vale Tudo’, a atriz Debora Bloch encara de cabeça erguida este presente com comparações inevitáveis e, pela primeira vez, ela falou sobre os preparativos para viver uma das maiores lendas das novelas brasileiras.

Numa entrevista publicada pela coluna Play, do Jornal O Globo, a veterana diz que aceitou o papel mesmo sabendo que será comparada a primeira versão da personagem, vivida por Beatriz Segall em 1988. Segundo ela, é “inevitável” que o público faça isso, mas reforçou que “cada ator dá uma nova interpretação”.

“Há pessoas que vão gostar e há quem não vai, é normal. A novela sendo boa o público acompanha e está tudo certo. Tenho 44 anos de carreira, então, acho que aprendi a lidar com as críticas, mas a gente sempre quer que gostem do nosso trabalho, né?”, disse Debora, que se despede de Deodora, de ‘Mar do Sertão’ em ‘No Rancho Fundo’, antes de Vale Tudo começar.

As gravações da novela adaptada por Manuela Dias não começaram. Antes disso, Debora terá um pequeno período de férias e logo retorna à TV Globo para os preparativos de sua grande personagem, que será vista apenas em março de 2025, às 21h, na TV Globo.

Na entrevista, ela ressaltou que Odete Roitman é um presente e que ficou surpresa por ter sido chamada para o papel de destaque: “Dá um friozinho bom na barriga e a sensação de ser um convite irrecusável”, afirmou a celebridade da TV, que acompanhou a versão original.

Vale Tudo Atriz Beatriz Segall tinha 61 anos quando interpretou Odete Roitman (TV Globo/Divulgação)

Debora Bloch tem a mesma idade que Beatriz Segall em 1988

Perguntada se vai usar alguma técnica para ficar mais velha, a atriz disse que tem 61 anos, a mesma idade que Beatriz Segall tinha na época. Quando as gravações começarem ela terá 62 e nada deve mudar em seu rosto, mas os testes envolvendo maquiagem e figurino ainda não começaram nos bastidores do remake da novela ‘Vale Tudo’.