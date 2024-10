Elenco de ‘Vale Tudo’ definido: Descubra agora quem é quem na nova versão

O elenco do remake da novela ‘Vale Tudo’ foi definido e apresentado pela TV Globo durante um evento voltado ao mercado publicitário, em São Paulo, mas se você ficou perdido durante esses dias é possível relembrar quem é quem na nova versão da trama de 1988, que volta ao horário nobre para celebrar os 60 anos da emissora.

Adaptada por Manuela Dias, a novela tem a difícil missão de aumentar (e muito) a audiência das 21h, depois do vexame dado, até o momento, por ‘Mania de Você’, de João Emanuel Carneiro, que ainda não emplacou os resultados esperados pela direção.

Sem mais delongas, Taís Araujo está certa no elenco do remake de ‘Vale Tudo’, ela aliás foi responsável por gravar um vídeo contando as novidades da dramaturgia. Em ‘Vale Tudo’ de 2025, a esposa de Lázaro Ramos dá vida à protagonista Raquel e vai trabalhar ao lado de Bella Campos, que causa incertezas ao público por ser escolhida para o papel da vilã Maria de Fátima.

Remake de 'Vale Tudo' A atriz Taís Araujo está responsável por anunciar o elenco fixo da novela das 21h, da TV Globo (Manoella Mello/Globo)

O elenco feminino da nova versão de ‘Vale Tudo’ conta ainda com Alice Wegmann, que vive a personagem Lídia Brondi, a carismática jornalista da revista de moda Tomorrow. Belize Pombal encara o desafio de interpretar Consuelo, personagem que foi de Rosane Gofman.

Quem é quem na família Roitman de ‘Vale Tudo’?

Debora Bloch surpreendeu ao ser anunciada como a próxima Odete Roitman, personagem que marcou não apenas a novela, mas toda a teledramaturgia brasileira. Ela aceitou o desafio depois do encerramento das gravações de ‘No Rancho Fundo’, folhetim das 18 horas. Paolla Oliveira também entre os membros da família mais poderosa de ‘Vale Tudo’. Ela fica responsável por levar a história de Heleninha Roitman, a filha de Odete.

É possível dizer que Alexandre Nero, ator que teve destaque nas novelas ‘No Rancho Fundo’ (2024) e ‘Império’ (2014/2015), também faz parte deste núcleo familiar. Na trama adaptada por Manuela Dias para 2025, o ator será Marco Aurélio, empresário que ganhou vida na pele de Reginaldo Faria na versão original. Sem escrúpulos, Marco é o vice-presidente do grupo Almeida Roitman, comandado por Odete Roitman, que foi sua nora.

Remake de Vale Tudo Alice Wegmann vive jornalista carismática na adaptação de Manuela Dias (Reprodução/Instagram @alicewegmann)

Há outros atores confirmados no elenco do remake de ‘Vale Tudo’

O casting tem ainda Renato Góes, como Ivan, Cauã Reymond estará na pele de César, Humberto Carrão, como Afonso, Luis Melo sendo Bartolomeu, Edvana Carvalho, dando vida a Eunice, Malu Galli, sendo Celina, Karine Teles, interpretando Aldeíde, Luís Salém, como o mordomo Eugênio, Júlio Andrade, na pele de Rubinho, e Ramille, como Fernanda.