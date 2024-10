Mãe de ex-BBB Davi desabafa sobre ataques à família após fim do reality

A mãe de Davi, Elisangela Brito, se emocionou durante sua participação no podcast PodZé, ao compartilhar a dor e a dificuldade que sua família enfrenta desde o término do reality show em que seu filho participou. Segundo ela, o foco das críticas e ataques que vêm recebendo está diretamente ligado à ex-namorada de Davi, Mani Reggo. Ela expressou sua angústia ao atribuir a atual situação familiar à exposição causada pela jovem.

Conforme noticiado pela Revista Contigo, durante a entrevista, Elisangela relatou momentos de desespero, onde chegou a pedir “justiça divina” para entender o motivo das atitudes de Mani. Segundo a mãe, os ataques que a família enfrenta são, em grande parte, consequência da postura da ex-namorada de Davi. “Atribuo o que estamos passando hoje a ela. Eu via as fotos dela e só pedia: ‘Deus, faz justiça’,” disse, claramente abalada.

Além disso, afirmou que, caso o relacionamento entre os dois ainda estivesse intacto, Mani Reggo provavelmente estaria usufruindo dos ganhos de Davi, incluindo o prêmio milionário que ele conquistou no reality show. Para Elisangela, a separação não foi uma decisão planejada por seu filho. “Ele não saiu do reality e decidiu que não a queria mais. Ele a amava quando não tinha nada,” concluiu.

Impacto emocional do pós-reality

A experiência do pós-reality tem sido, segundo ela, devastadora para a família, e compartilhou que lidar com a fama repentina e as opiniões públicas é um desafio constante, algo que nunca haviam experimentado antes. A exposição nas redes sociais e o volume de críticas intensificaram a dor familiar, tornando o período pós-programa mais difícil do que imaginavam.