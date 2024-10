Público descobre a razão médica para Raquel Brito deixar ‘A Fazenda 16’

A desclassificação de Raquel Brito do reality ‘A Fazenda 16′ é o assunto do momento na web e, sem o X, o público correu para o Bluesky para comentar sobre a saúde da irmã de Davi, campeão do ‘BBB 24′, e apontou que ela estaria com candidíase (confira mais detalhes abaixo), mesmo um boletim médico alegando que a causa das fortes dores ainda não foi diagnosticado.

“A Raquel Brito está claramente com candidíase explodindo e a galera não se toca”, declarou uma pessoa na rede social, que ganhou destaque após o bloqueio do antigo Twitter. Um outro exagerou e escreveu em tom de deboche que a doença “subiu pro coração e ela foi entubada”, informação que já foi desmentida pela família e a equipe.

Falando em boletim médico, alguns seguidores de Raquel Yotra, como é conhecida nas redes sociais, duvidaram do documento publicado no Instagram e há quem alegue que ela está realmente esperando um bebê: “Ainda torcendo pela gravidez da Raquel. Esse boletim médico não me convenceu. Queremos ver o Dr. Davi Brito titio”, escreveu uma pessoa.

Além da gestação, pelo Instagram, uma outra seguidora disse que a participante desclassificada de ‘A Fazenda 16′ pode ter “um cisto, pedras no rins ou na vesícula”, situações que geram um certo inchaço abdominal.

Candidíase é a maior aposta entre os fãs para expulsão de Raquel Brito

A infecção causada pelo fungo Candida albicans é vista como certa pela maioria das pessoas que torciam para ver a irmã de Davi Brito na final do reality show da Record, principalmente pelos sintomas que atingem principalmente a região genital, como coceira intensa, vermelhidão ou corrimento esbranquiçado.

Além desses, os sintomas de candidíase também são: dor ou ardência durante o contato íntimo, manchas vermelhas e ardor na pele, placas amarelas ou esbranquiçadas na boca e vermelhidão ou rachaduras no canto da boca.

O que a Record disse sobre a primeira desclassificação em ‘A Fazenda 16′

Segundo um comunicado enviado pela emissora, Raquel Brito deixou o programa após realizar uma bateria de exames e, por orientação médica, ser constatado que ela não pode seguir na competição. A revelação aconteceu depois que ela deixou a Prova de Fogo, realizada no último domingo, 6 de outubro, para investigar a causa de algumas reclamações como pressão baixa e enjoos.

O perfil oficial de Raquel se pronunciou

Num post, a equipe de Raquel Brito disse que o sonho acabou, mas que valeu a pena, alegando que ela deixa ‘A Fazenda’ por motivos de saúde. Eles ainda pedem que todos tenham empatia e respeito neste momento e que, em breve, novos detalhes sobre a condições de saúde da participante serão anunciados.