Irmã do ex-BBB Davi, Raquel Brito, volta a passar mal em shopping e precisa ser socorrida

A jovem Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi, usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores seu estado de saúde.

Como detalhado pelo site Metrópoles, a influenciadora voltou a passar mal, desta vez em um shopping, e precisou ser socorrida.

A postagem foi feita nesta segunda-feira (14/10).

”Eu fui andar no shopping pra ver gente, ver loja… Distrair minha mente um pouco. Quando eu dei dois passos dentro do shopping… Minha sorte é que o shopping estava vazio”.

“Gente, deu uma sensação de desmaio. Eu achei que ia cair. Depois disso, eu estava com a mãe e estava com a seguidora que me encontrou aqui no hotel. E aí a gente foi pro shopping, eu, a mãe e a seguidora”, relatou Raquel.

”E aí do nada que eu passei mal. Eu louvo a Deus que o shopping tem ambulatório. Eles me pegaram, me deram remédio pra eu me estabilizar novamente. Ou como está a minha situação, né? Aí agora eu tô parecendo aquela criança que precisa engatinhar pra saber andar de novo. Uma pessoa que era independente, 100%... E ainda sem pensar ainda”.

“Me encontra aqui uma pessoa sem sorte. Eu entreguei meu dia nas mãos do Senhor hoje, hein? Que tudo vai dar certo, pô. Não é possível”, relatou a influenciadora.

Ex-participante do programa A Fazenda da Tv Record

Ainda de acordo com as informações, Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda 16 no dia 7/10 após passar mal durante uma prova.

Ela foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação do tecido muscular do coração.

