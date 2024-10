Afinal, quanto custa o transplante de sobrancelha feito por Lisandra Souto?

A atriz e empresária do ramo da beleza, Lisandra Souto, de 49 anos, voltou a ser um dos assuntos mais comentados na internet após revelar que fez um transplante de sobrancelha. Mas, o que vai deixar você de queixo caído é o valor investido no procedimento estético: entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, em 2024.

Além da questão estética, o transplante de sobrancelhas feito por Lisandra está cada vez mais popular no Brasil e não apenas entre as celebridades, já que ele é uma solução verdadeira para acabar com falhas excessivas na região, que podem surgir a partir de questões genéticas, doenças e até acidentes.

Porém, antes de sair marcando o seu transplante é preciso marcar um médico e pedir um diagnóstico correto para saber se realmente é necessário.

Lisandra Souto Atriz chama atenção da web ao revelar transplante de sobrancelha, aos 49 anos (Reprodução/Instagram)

No caso da atriz, ela revelou que nunca achou sua sobrancelha bonita: “Sempre me incomodou muito. Ela era inicialmente grossa, mas que ia se tornando fina na ponta e isso me incomodava. Ao longo do tempo fui tentando equilibrar para dar um pouco mais de harmonia”, disse a atriz ao site Heloisa Tolipan.

A especialista Lu Rodrigues, responsável pelo transplante, disse que “cada fio é implantado seguindo o crescimento natural dos pelos, garantindo um aspecto mais autêntico e harmonioso”. Ela garantiu que “o resultado é permanente, uma vez que os pelos implantados passam a crescer naturalmente”.

Lisandra Souto vira empresária da beleza

Fora da televisão desde 2017, Lisandra Souto aproveitou o engajamento para anunciar que agora é sócia de sua filha Yasmin, de 24 anos, fruto do seu relacionamento com o ex-jogador de vôlei Tande, de quem se separou em 2012, no ramo da beleza, Juntas, elas devem lançar em 2025 uma linha de maquiagem.