‘Vale Tudo’ já desagradou? Atriz para personagem-chave gera dúvida antes da estreia

Bella Campos é vista como um erro no elenco da novela adaptada por Manuela Dias

A adaptação de Manuela Dias para ‘Vale Tudo’ nem estreou na TV Globo e já precisa lidar com uma das maiores dúvidas do público: Bella Campos foi uma boa escolha para viver uma personagem-chave na produção?

ANÚNCIO

Seguiremos sem a resposta até o dia da estreia, prevista para março do próximo ano, mas para muitos internautas, a atriz que se destacou como Jenifer em ‘Vai na Fé’ ainda não tem fôlego para Maria de Fátima, uma das principais vilãs da novela exibida originalmente entre 1988 e 1989. Para os fãs, ela pode ser o maior erro no elenco da trama desenvolvida por Manuela para o horário das 21h.

Leia também:

Na web, alguns fãs de ‘Vale Tudo’ já dão a entender que vão boicotar a nova versão da personagem-chave da trama: “Essa Bella Campos como Maria de Fátima no remake de ‘Vale Tudo’ é inaceitável. Meu Deus, que bomba”, detonou uma pessoa no X, antigo Twitter.

Outros nomes poderiam viver Maria de Fátima no remake de ‘Vale Tudo’

Maria de Fátima, a icônica personagem eternizada por Glória Pires, em 1988, poderia ser vivida por outras atrizes da TV Globo. Antes de fechar o elenco, Julia Dalavia, Giullia Buscacio e Valentina Herszage fizeram testes, mas não agradaram a direção, que acabou optando por Bella Campos, que interpretou a Muda, no remake de ‘Pantanal’.

‘Vale Tudo’ é a grande aposta da TV Globo para restabelecer a audiência

O remake de ‘Vale Tudo’ tornou-se a grande aposta da TV Globo para restabelecer a audiência do horário das 21h em 2025. A novela estreia em março do próximo ano, substituindo ‘Mania de Você’, de João Emanuel Carneiro, uma das tramas menos assistidas no horário.

No Upfront, que aconteceu nesta semana em São Paulo, a emissora confirmou 10 nomes que estarão no elenco da novela adaptada por Manuela Dias, como Taís Araújo e Débora Bloch.