Final de ‘No Rancho Fundo’: Audiência da TV Globo explode e supera clássico

No Rancho Fundo

A novela ‘No Rancho Fundo’ chega ao fim nesta sexta-feira, 1 de novembro, deixando a direção da TV Globo muito satisfeita. Os últimos capítulos da trama das 18h escrita pelo autor Mario Texeira fizeram a audiência da emissora explodir, deixando um clássico da teledramaturgia cheio de inveja.

Até o capítulo de sábado, 26 de outubro, ‘No Rancho Fundo’ acumulou 19,1 pontos de média em São Paulo, superando a reta final do remake de ‘Elas por Elas’, sua antecessora no horário, que marcou 15,2 pontos no mesmo período.

Mas, a novela ‘Amor Perfeito’, protagonizada por Larissa Manoela e Rafa Vitti, continua na liderança, com 19,4 pontos de audiência, quando fazemos a mesma comparação.

Elas por Elas Na reta final, o remake da novela da TV Globo acumulou 15,2 pontos de audiência (João Cotta/TV Globo)

Quem mata Ariosto no final de ‘No Rancho Fundo’?

Essa é a pergunta que não se cala até sexta-feira, dia 1 de novembro, quando ‘No Rancho Fundo’ acaba e, segundo a coluna Play, do jornal O Globo, algumas cenas secretas foram gravadas para manter o mistério até o último capítulo da novela das 18h.

A trama de Mário Teixeira terminou suas gravações no último sábado, 19 de outubro, agora a TV Globo segue atenta para que nenhum detalhe fuja da sala de edição antes dos capítulos irem ao ar.

No Rancho Fundo Ariosto (Eduardo Moscovis) morre de forma cruel nos últimos capítulos da novela das seis, da TV Globo (Manoella Mello/Globo)

Qual é a novela substituta de ‘No Rancho Fundo’ na Globo?

A história de ‘No Rancho Fundo’ será sucedida por ‘Garota do Momento’, de Alessandra Poggi, a partir de segunda-feira, 4 de novembro. A trama é conduzida por Beatriz (Duda Santos), que foi abandonada quando bebê e criada por Carmen (Solange Couto), sua avó, num orfanato.

No Rio de Janeiro de 1950, a protagonista da novela começa a procurar suas origens e descobre que Clarice (Carol Castro), sua mãe, perdeu a memória após cair em um golpe cruel.

‘Garota do Momento’ tem ainda o romance de Beatriz e Beto (Pedro Novaes) como tema central da novela das 18h, trazendo ao público uma disputa insana entre irmãs por causa do rapaz.