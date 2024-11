Série ‘Sessão de Terapia’ garante nova temporada (descubra quando estreia)

Sexta temporada da série ganha espaço no catálogo Globoplay

Foram cinco temporadas de sucesso e um hiato de quatro anos para a série ‘Sessão de Terapia’ garantir uma nova sequência de capítulos protagonizados pelo ator Selton Mello, que interpreta Caio Barone. Segundo a Globo, a produção começa a ser gravada em 2025, com roteiro escrito por Jacqueline Vargas.

Onde assistir as seis temporadas de ‘Sessão de Terapia’

Os fãs de ‘Sessão de Terapia’ podem assistir todas as edições da série no Globoplay, que também vai disponibilizar em seu catálogo a sexta temporada, que mantém o formato de quatro novos pacientes como personagens principais, além de apresentar os dramas pessoais de Caio Barone.

Sessão de Terapia Selton Mello interpreta Caio Barone nas seis temporadas da série (Helena Barreto/TV Globo)

Como surgiu a série ‘Sessão de Terapia’, um dos grandes sucessos da Globo

As duas primeiras temporadas de ‘Sessão de Terapia’ foram inspiradas na série original israelense ‘Be Tipul’. A partir da terceira, Jacqueline Vargas, Roberto d’Avila e Selton Mello desenvolveram histórias inéditas.

A quarta temporada inaugurou uma nova fase, onde Selton Mello sentou na cadeira do terapeuta, personalizando Caio Barone, e refundando a franquia com personagens totalmente originais.

“Uma alegria imensa retomar este projeto, que enxergo como uma missão. Mais do que uma série ela ajuda a falar sobre acolhimento e saúde mental”, disse Selton Mello, agradecendo a parceria com Roberto d’Avila e Jacqueline Vargas ao longo de todas as temporadas.

O que aconteceu na última temporada da série ‘Sessão de Terapia’

Em sua última temporada, exibida em 2021, ‘Sessão de Terapia’ permeou a maior crise sanitária já enfrentada pela humanidade nos últimos anos - a pandemia do Coronavírus - que, entre tantos problemas, também afetou a saúde mental de forma direta.