Web homenageia Paulo Gustavo pelo seu aniversário de 46 anos: ‘Você faz falta’

Nesta quarta-feira, 30 de outubro, a internet acordou nostálgica e celebrando o aniversário de 46 anos do humorista Paulo Gustavo, que morreu em 2021, em decorrência da Covid-19, mas é lembrado até hoje por seus personagens, principalmente Dona Hermínia do clássico ‘Minha Mãe é Uma Peça’.

Visto como um dos nomes mais importantes da comédia brasileira, Paulo Gustavo deixa saudades, mas segue vivo em seus trabalhos e nas redes sociais, onde os fãs compartilham diversos momentos. Na manhã desta quarta-feira, 30.

No X, antigo Twitter, uma pessoa destacou que o humorista é um ícone eterno e lembrou de uma frase dita em um de seus últimos programas na televisão: “Rir é um ato de resistência”.

Em véspera de halloween, uma fã do ator disse que “Paulo Gustavo faria ‘Abracadabra’, mas Sarah Jessica Parker nunca faria Dona Hermínia” nos cinemas.

A prematura morte de Paulo Gustavo, aos 42 anos

Em 2021, o Brasil parou com o anúncio da morte do ator e humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star,na zona sul do Rio de Janeiro, e faleceu em decorrência das complicações da Covid-19.

Marcado pela personagem Dona Hermínia, de ‘Minha Mãe é uma Peça’, Paulo não resistiu ao sofrer uma embolia pulmonar, deixando o marido, Thales, e dois filhos (Gael e Romeu), além do pai, Júlio Marcos, da irmã, Juliana Amaral, e da mãe, Déa Lúcia Amaral.