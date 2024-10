Ana Paula Padrão deixa o ‘MasterChef Brasil’ (Band) com o ‘coração apertado’

Ana Paula Padrão se despede 'com o coração apertado' após 10 anos no comando do relógio e das provas

Foram 10 anos acompanhando Ana Paula Padrão comandando o mais temido relógio do país no ‘MasterChef Brasil’, mas agora a jornalista que se entregou ao entretenimento gastronômico muda de área e deixa o programa que marcou sua carreira na televisão e Band.

No vídeo de despedida, Ana Paula disse que estava com o coração apertado, mas que era preciso fazer uma nova mudança em sua vida. Ela lembrou de quando deixou Brasília (DF) para ser repórter e âncora nos principais jornais de São Paulo e também quando foi chamada para virar apresentadora de entretenimento num projeto que já fazia sucesso nos Estados Unidos.

Aos 58 anos, a celebridade brasileira deixou a Band para encarar o desafio de ser empresária no ramo da educação e disse, em seu perfil, que em breve vai contar todas as novidades aos fãs. Mas, ainda teremos tempo de ver Ana Paula Padrão no comando do ‘MasterChef’, afinal seu contrato termina apenas no fim de 2024, quando uma edição inédita e especial da atração acontece.

O que Ana Paula Padrão disse ao se despedir do ‘MasterChef Brasil’

Foram dez anos como apresentadora do programa no Brasil e Ana Paula disse que este foi um dos melhores momentos de sua vida: “Tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo”, começou ela.

Em seguida, a comunicadora agradeceu a toda equipe e a Band por colocarem o reality show no ar todos os anos: “Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta”, afirmou a jornalista.

A carreira de Ana Paula Padrão no jornalismo

Antes do MasterChef Brasil, Ana Paula foi uma das principais âncoras do Brasil, passando por diversas emissoras, como Globo, SBT e Record. Na Band, ela também esteve na cobertura da epidemia do Ebola na Guiné, em 2014, e apresentou o ‘Conexão com The New York Times’ (BandNews) e o ‘Ana Paula Padrão.doc’.