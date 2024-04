Keff irritou Ana Paula Padrão e ficou longe da final do MasterChef Brasil

Keff gostou tanto da carne que cozinhou na 7ª temporada do MasterChef Brasil que não colocou no prato dos jurados

Keff Pinto vacilou na 7ª temporada do MasterChef Brasil. O cozinheiro ficou orgulhoso da carne que preparou para os jurados e acabou tirando Ana Paula Padrão do sério ao desafiar o relógio e as regras do reality show.

Enquanto o cozinheiro amador enaltece o seu prato, a apresentadora nunca ficou tão brava com o fim de uma prova. O problema começou quando Ana Paula Padrão anunciou que faltavam apenas cinco minutos para acabar a disputa, mas Keff não ligou muito e seguiu pensando que iria impressionar os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

“Eu faço um corte e falo ‘nossa, essa carne está perfeita. Coloco no forno e boto uma forma por cima para poder manter ela quente, porém com o forno já desligado”, comentou o participante.

No vídeo que mostra o momento de fúria da apresentadora do MasterChef Brasil, Keff também apareceu comendo sua suculenta carne: “Eu vou lá e pego mais um pedaço. Eu nunca tinha experimentado uma carne tão gostosa”.

O tempo nunca para no MasterChef Brasil

Mas, o relógio do MasterChef não para por um segundo e Ana Paula disse que faltava pouco tempo para a entrega dos pratos: “Gente, três minutos para preparar três pratos e um troféu”.

Depois, a apresentadora da competição gastronômica da Band gritou mais uma vez. Agora, faltavam apenas trinta segundos para o fim da disputa e ela mandou um recado direto para o distraído da vez.

Keff, participante da 7ª temporada do MasterChef Brasil fez "a melhor carne da vida", mas foi eliminado (Carlos Reinis/Band)

“Bora meu povo, 30 segundos. O que não estiver no prato dançou, Keff você está entendendo o que eu estou falando?”, disse Ana Paula Padrão, que ouviu apenas um “sim” do cozinheiro.

A tragédia aconteceu no MasterChef Brasil 7

Imperdoável com as regras, Ana Paula Padrão pediu para todos pararem com o empratamento para que os jurados do MasterChef Brasil dessem o seu veredicto.

Mas, Keff não lembrou da principal regra: quem não finaliza o prato é eliminado do MasterChef Brasil. Tanto que Ana Paula mandou o rapaz tirar a carne do prato.

“Para tudo! Para! Para! Para! Pode tirar sua última carne, Keff. Eu já tinha mandado parar. Pode tirar!”, disse a famosa, que estava visivelmente brava.

Um bronca daquelas e um recado generalizado

O deslize de Keff na 7ª temporada do MasterChef Brasil fez Ana Paula Padrão perder a cabeça e também dar um aviso para todos que sonhavam com o troféu do ano de 2020.

Para o participante desligado do episódio, a ex-jornalista da Globo disse: “Cara eu tô falando faz um minuto e meio para você”.

Já para os demais que seguiam na cozinha ela reforçou o motivo para gritar quanto tempo falta em cada prova do MasterChef: “Gente, eu grito o tempo para que vocês estejam atentos. A gente deseja muito que todo mundo chegue aqui com as regras do jogo cumpridas”.

Por fim, Keff levou o seu prato para os jurados, mas acabou sendo eliminado da 7ª temporada do MasterChef Brasil.