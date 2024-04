Subestimada no MasterChef Brasil, Dayse fez os jurados ‘morderem a língua’

Dayse venceu insegurança na 1ª temporada do MasterChef Brasil Profissionais (Reprodução/Band)

Um kobe beef foie gras sobre alcachofras provou que Dayse seria a campeã na 1ª temporada do MasterChef Profissionais. Subestimada pelos jurados, ela mostrou que sabia dar um toque a mais num dos clássicos da gastronomia mundial.

Porém, antes de levar o prato clássico para Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, ela demonstrou como a comparação é um problema na competição gastronômica.

“Eu olho pro meu prato e falo ‘tá bonito, mas está bem simples’. Eu dou uma olhada em volta, o Dário com um prato sofisticado, o Ivo também. Eu levo o prato insegura”, afirmou Dayse, que teve que explicar ao chef francês sua invenção.

“Chef, tem uma alcachofra aqui. Primeiro, eu dei uma cozidinha nela e depois coloquei no forno. O alho poró eu salteei ele na frigideira e fiz um molho de champanhe, mixando com o foie gras. Só que eu deixei puxado bem pro ácido. O foie gras é gorduroso”, participante”, contou a cozinheira.

Dayse quebrou os chefs no MasterChef Profissionais

Ao que parecia, nenhum jurado do MasterChef Brasil contava que Dayse conseguiria escapar da eliminação e se tornar a primeira campeã desta edição do reality show.

Mas, a cozinheira provou o contrário e ganhou os parabéns de Erick Jacquin: “As referências da gastronomia, as referências da cozinha, foram feitas para os antigos, ne? Não é todo mundo que sabe fazer. A acidez do molho pode estar um pouquinho exagerada, mas ela ajuda a pegar a gordura da carne, desse foie gras com essa alcachofra e deixa tudo numa harmonia boa”.

Dayse ganhou a 1ª temporada do MasterChef Brasil Profissionais (Divulgação/Band)

Paola também reforçou que Dayse não era uma aposta na prova clássica do MasterChef Profissionais, mas mordeu sua língua ao provar o kobe beef foie gras sobre alcachofras feito por ela.

“Eu não achei que você iria se dar bem nessa prova. Eu acho que cada cozinheiro tem um perfil diferente e os ingredientes conversam com esse perfil.Você se deu muito bem. Nem foi a receita, mas como ela foi feita. Usar uma carne super gordurosa com um foie gras em cima é um perigo”.

“O seu prato foi bem construído e realmente esse molho deu uma quebrada, uma equilibrada. Poucos ingredientes, saboroso”, reforçou Henrique Fogaça.