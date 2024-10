Vídeo: Sandy é flagrada aproveitando festa com novo affair; confira

Sandy foi novamente vista com seu novo namorado, o médico Pedro Andrade, em uma festa em São Paulo na última sexta-feira (25), o acompanhando para uma celebração do Dia do Médico. O registro foi publicado recentemente pelo Circo da Mídia nas redes sociais.

Confira o vídeo:

O casal, que mantém um romance discreto, foi fotografado recentemente durante uma viagem à Europa. A dupla também foi flagrada em Campinas com o filho de Sandy, Theo, de 10 anos.

O romance foi revelado há dois meses, mas nenhum dos dois se pronunciou publicamente. Desde então, Sandy alterou o nome de seu perfil secreto no Instagram de “Luiza Cazzera” para “Clara Valente”, onde se comunicava com Pedro.

Pedro Andrade é nutrólogo, já namorou a ex-BBB Vanessa Mesquita e tem se destacado nas redes sociais, acumulando mais de 405 mil seguidores com conteúdos sobre saúde, especialmente após a revelação de seu relacionamento com Sandy.

Sandy anunciou o término de seu casamento com Lucas Lima em setembro de 2023, após 24 anos juntos, sendo 15 deles casados. O casal tem um filho, Theo, de 10 anos. Em uma nota pública, o ex-casal afirmou que a separação ocorreu sem ressentimentos, mantendo respeito e carinho mútuos, e pediram privacidade durante esse período.