Graciele Lacerda chamou a atenção da internet de novo e você precisa saber o motivo

Um vestido de grávida branco, com fenda na barriga, fez os fãs enaltecerem a beleza da esposa de Zezé Di Camargo: 'Linda'

A gravidez da influenciadora Graciele Lacerda chama a atenção da internet mais uma vez. Agora, a esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo virou um dos assuntos mais comentados no Instagram por causa de uma foto com um vestido branco inusitado e muito luxuoso.

Qual foi o outfit usado por Graciele Lacerda que chamou a atenção na web

Esperando a chegada de Clara, sua primeira filha, Graciele usou um vestido branco básico, mas com um corte na lateral que mostrava parte da barriga de grávida e que foi visto como delicado e fofo pelos seus seguidores no Instagram.

Ao comentar sobre o look usado para acompanhar Zezé Di Camargo na turnê, Graciele disse que a escolha foi complicada: “Foi difícil escolher somente uma! Para o show Rústico em Floripa!”, disse a celebridade, que foi alvo de muitos elogios na internet.

Graciele Lacerda Foi difícil escolher somente uma", disse a influenciadora ao postar foto com vestido de grávida que chamou a atenção na internet (Reprodução/Instagram)

O inusitado desejo da esposa de Zezé Di Camargo no 5º mês de gestação

A celebridade brasileira pediu na noite de terça-feira, 22 de outubro, que o tempo passe mais lento. Pelas redes sociais, ela comentou que sua filha deve chegar lá pelo mês de janeiro de 2025: “Não queria que passasse tão rápido, estou curtindo tanto estar grávida, não queria deixar de estar grávida”, lamentou.

Apaixonada por sua bebê, a esposa de Zezé Di Camargo disse que sua gestação estava voando e que “daqui a pouco” Clara estará por aqui.

Graciele Lacerda tem uma ‘barriguinha de grávida malhada’

A gravidez de Clara não fez Graciele Lacerda parar seus exercícios diários. Quem acompanha a influenciadora digital já viu que, mesmo no 5º mês de gestação, ela está sempre disposta a manter a boa forma.

Na segunda-feira, 21, ela apareceu de top e legging nas redes sociais e escreveu: “Boraaaaa começar a semana com tudo!! Cuidando da saúde e da mente!” e usou a hashtag “treino da grávida”.