“Necessário foi quem cuspiu na cara dela”, afirma Jojo Todynho após críticas de Xuxa

O posicionamento de Xuxa sobre a postura de Jojo Todynho em relação a comunidade LGBTQIAPN+ segue dando o que falar. Após ficar sabendo da fala da Rainha dos Baixinhos, a funkeira fez questão de se pronunciar e afirmou estar decepcionada com a postura da apresentadora.

Segundo Jojo, ao saber das críticas de Xuxa sua primeira reação foi entrar em contato com a apresentadora na tentativa de “entender porque é desnecessária”. Em seu desabafo sobre o assunto, a funkeira falou:

“Eu não tinha tomado conhecimento sobre o que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse porquê eu sou desnecessária, mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela, já que eu tenho o número dela, que se ela me acha desnecessária eu acho ela... Vocês já entenderam! Eu acho então necessário foi quem cuspiu na cara dela”.

Na sequência, a funkeira afirmou que sempre respeitou a Rainha dos Baixinhos e que sempre foi uma grande fã da apresentadora, a qual chamou de “privilegiada”. “Não fale de mim, você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada, você não passou pelo o que eu passei”.

Por fim, ela ainda afirmou que nem Xuxa e nem outras pessoas têm “moral para falar dela”.

Entenda a confusão

O comentário que deu origem à confusão envolvendo Xuxa e Jojo Todynho foi feito pela apresentadora em um vídeo publicado por Marcio Rolim. Na publicação, ele gravou sua reação às falas de Jojo Todynho sobre a remoção do clipe “Arrasou, viado”, música gravada por ela em apoio à comunidade LGBTQIAPN+.

Em resposta ao vídeo, Xuxa deixou um comentário: “Nossa... decepção tem nome! Sinto muito, Marcio”, ao que o influenciador respondeu: “Obrigado, rainha. A gente continua na luta. Te amo”.

