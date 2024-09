Jojo Todynho conheceu o namorado num aplicativo de relacionamento

Jojo Todynho namora o empresário Kleber Bulhões, que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e tem 29 mil seguidores no Instagram, mesmo com um perfil fechado. Nas redes sociais, ele se diz ser faixa marrom em jiu-jitsu e, segundo o portal LeoDias, ele pediu a famosa em namoro antes dela voltar ao Brasil.

Ao site, a campeã de ‘A Fazenda’ disse que conheceu o novo namorado em um aplicativo de relacionamento e que a relação passou por idas e vindas: “Eu já conheço ele há três anos. Eu fiz uma propaganda para um aplicativo de relacionamento e aí eu conheci ele, no início de 2021″.

Depois de ficarem, Jojo e Kleber seguiram suas vidas e agora, três anos depois, eles voltaram a conversar e estão namorando: “Eu já tava com uma viagem marcada por conta do intercâmbio que eu ia fazer, mas eu não fiz e agora eu comecei agora fazer aula de inglês”, disse a famosa, que viajou para ver um show do Usher, nos Estados Unidos: “A gente voltou a se falar e falei do show e ele disse ‘então, vamos para o show do Usher’”.

Jojo Todynho assume ser uma ‘mulher preta de direita’

Em ano de eleição, Jojo Todynho assumiu, pela primeira vez, ser uma “mulher preta de direita”. Durante uma live no Instagram, a campeã do reality show ‘A Fazenda’ disse que não se importava com a opinião dos seguidores e gritou o seu posicionamento político e aproveitou para fazer críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

“Sou preta, sim, e sou de direita. Sabe o que eu estou me sentindo? Livre! Não aguentava mais não poder falar! Eu queria poder falar, vocês já sabiam. Que loucura é essa? Meu discurso é esse. Vocês acham que é normal uma pessoa falar: ‘Ele roubou para tomar uma cervejinha’, um celular que você parcelou e vai ser roubado”, comentou a famosa.

Jojo também alegou que, em 2026, deve concorrer a um cargo público: “Hoje não venho à política, não. Mas em 2026 eu estou vindo e quero ver a disposição de vocês, porque vocês têm uma disposição na língua para atacar os outros”.