João Gomes e Ary Mirelle casados: Como foi a cerimônia dos sonhos

Ary Mirelle usou uma maquiagem mais básica no seu casamento com João Gomes

Luxo é a palavra que definiu o casamento de João Gomes e Ary Mirelle, na última segunda-feira, 21 de outubro. A cerimônia aconteceu no Castelo de Brennand, no Recife, e reuniu cerca de 350 convidados, que notaram que o cantor de piseiro e a influenciadora não economizaram em nenhum detalhe.

A noiva estava deslumbrante

Para a cerimônia, Ary escolheu um vestido da Luna Estúdio Rosa, da estilista espanhola Rosa Clará, e a maquiagem foi feita por Nando Vieira, que destacou a beleza natural de Ary, com algo mais leve e com tons terrosos, usando o conceito de “menos é mais”.

O penteado também estava integrado ao look clássico e romântico usado pela influenciadora no casamento com João Gomes, que vestiu peças da marca New Garden.

Não faltou madrinha famosa (e nem padrinho) no casamento

Familiares, amigos e famosos prestigiaram a cerimônia luxuosa montada por João Gomes e Ary Mirelle, que escolheram as madrinhas e padrinhos a dedo. A lista contou com muita gente famosa, como Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio de Lima (Acordeon) e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emilly Marques, Lulinha Marques e Jaine Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia.

Cerimônia e atrações

Para mostrar que as duas famílias aprovaram a união do casal, as alianças de casamento foram entregues pela irmã de Ary junto e pelo irmão mais novo de João. Na festa não faltou música e comida. Quem ficou cansado pode também aproveitar para descansar no espaço da soneca, uma exigência dos noivos.