Para quando está marcado o único show do Fantastic Negrito em São Paulo?

Fantastic Negrito, vencedor do Grammy, volta ao Brasil para apresentar o repertório de seu novo disco de blues, ‘Son Of A Broken Man’, na quinta-feira, 24 de outubro, às 21h, no Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82), na Liberdade, em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$ 190 e podem passar de R$ 500, sendo comprados pelo site oficial.

“Plastic Hamburguers”, “An Honest Man” e “When Everything Went Wrong” são algumas das músicas garantidas no repertório do show, onde Fantastic Negrito aparece acompanhado de Bryan Simmons (teclado), Clark Sims (guitarra), Uriah Duffy (baixo) e Damon Taylor (bateria).

Nascido nos Estados Unidos, o músico adotou esse nome artístico no final da década de 1990, após sofrer um grave acidente que o deixou em coma e com os movimentos da mão comprometidos. Antes deste trágico momento, ele lançou o seu primeiro álbum, The X Factor, em 1996.

Em agosto, o artista lançou o single ‘Undefeated Eyes’, em parceria com Stingm ex-vocalista do The Police, e na última sexta-feira, 18, chegou o seu novo álbum de estúdio, ‘Son Of A Broken Man’.

Ao longo da carreira musical, Fantastic recebeu três prêmios Grammy de Melhor Disco de Blues Contemporâneo. O primeiro foi em 2017, pelo álbum ‘The Last Days Of Oakland’, o segundo em 2019, por ‘Please Don’t Be Dead’ e depois em 2021, por ‘Have You Lost Your Mind Yet?’.