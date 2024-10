Não foi Sabrina Sato que contou para Duda Nagle sobre a segunda gravidez

Pai de Zoe, de 5 anos, o ator Duda Nagle descobriu a gravidez de Sabrina Sato pela internet, mesmo depois da apresentadora insistir, por diversas vezes, em conversar com ele. Mas, os fãs do ex-casal podem ficar tranquilos, já que o famoso garante que está tudo bem entre eles e garantiu que a ex e Nicolas Prattes fazem um lindo par.

“Descobri pela internet. Mas a Sabrina já tinha falado que a gente precisa trocar uma ideia. Ela já estava há alguns dias: ‘eu posso te ligar, vamos conversar rapidinho? Você tem um tempinho?’”, disse o ator, de 41 anos, no podcast Papagaio Falante.

Sabrina Sato grávida A 2ª gestação da famosa virou motivo de comentários nas redes sociais, após Nicolas Prattes revelar frequência sexual do casal (Reprodução/Instagram)

Duda garantiu que conversou com a apresentadora do GNT, mas outros assuntos ganharam a vez. Mesmo assim, o pai de Zoe disse que sentiu uma energia diferente e garantiu: “Já estava ali”.

Ex de Sabrina Sato está feliz com a gravidez

Duda Nagle disse que está contente em saber que Zoe vai ser a irmã mais velha e afirmou ainda que mantém uma relação positiva com a ex e com Nicolas Prattes, protagonista da novela ‘Mania de Você’ (TV Globo). No podcast, ele falou que os três já foram juntos levar a pequena na escola.

“Ela me ligou logo em seguida e contou. Eles formam um casal muito legal e ele é um bom garoto. Eu fiquei muito feliz. Vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom pra todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles”.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes Casal está a espera do seu primeiro filho (Reprodução/Instagram)

A gravidez de Sabrina Sato foi confirmada

O anúncio oficial da segunda gravidez de Sabrina acontece nesta quarta-feira, 16 de outubro, com um comunicado enviado pela assessoria de imprensa dela e de Nicolas Prattes à revista Quem.

“Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, dizia o comunicado oficial emitido pelas assessorias do casal, que está junto há 9 meses.