Após cadeirada, internautas querem Datena em A Fazenda 16

O incidente da cadeirada que José Luiz Datena (PSDB) deu no concorrente Pablo Marçal (PRTB) durante o debate eleitoral deste domingo, na TV Cultura, continua gerando frutos na internet, com os internautas se dividindo entre amor e ódio ao apresentador da TV Bandeirantes.

Há ainda uma ala de pessoas que querem mesmo ver o circo pegar fogo e inclusive já defendem que Datena dê vazão a seus instintos em outro programa mais adequado, por isso estão lançando a candidatura dele para entrar no programa A Fazenda 16, da Rede Record. “Queremos o Datena nA Fazenda”, e “Datena confirmado em A Fazenda 16″, dizem alguns dos milhares de posts publicados no Bluesky, rede que substitui o espaço deixado pelo X no país. “Datena na Fazenda, ainda dá tempo.”

Reações nas redes sociais (Reprodução)

BOLETIM MÉDICO

O Hospital Sírio-Libanês divulgou nesta segunda-feira (16) um boletim médico sobre o atendimento de Pablo Marçal após a agressão no debate.

Segundo o hospital, Marçal sofreu “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”. O candidato já teve alta e correu ás redes sociais para dizer que o incidente não passou de “um esbarrão e uma fraturazinha” na costela.

DATENA FOI EXPULSO DO DEBATE

Após a agressão, o debate teve que ser interrompido e o mediador Leão Serva anunciou a expulsão do candidato Datena do restante do debate, realizado neste domingo na TV Cultura.