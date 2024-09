Após ser provocado, Datena dá cadeirada em Pablo Marçal durante debate em SP; Assista

Após ser provocado por Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada no adversário que também concorre à Prefeitura de São Paulo nestas eleições. O caso em questão foi registrado durante o debate promovido pela TV Cultura neste domingo, dia 15 de agosto, transmitido também no canal da emissora no YouTube. Por conta da agressão, o programa precisou ser interrompido e posteriormente foi encerrado sem a presença dos dois candidatos envolvidos na confusão.

Os dois candidatos já tinham se estranhado anteriormente em outro debate, no qual Datena chegou a se dirigir até o local em que Marçal estava posicionado, ameaçando dar um soco no adversário. O episódio em questão foi relembrado por Marçal ao provocar o candidato do PSDB.

A agressão ocorreu depois que Marçal questionou Datena sobre “quando ele pararia com a palhaçada”, ao que o apresentador respondeu que o candidato do PRTB estava “fazendo acusações caluniosas” e finalizou sua fala o chamando de “bandidinho”. Em sua réplica, Marçal afirmou que Datena não sabia o que estava fazendo no debate e que ele apenas estava “cumprindo ordens de marqueteiros”.

Neste momento, o candidato do PRTB também relembrou o episódio em que Datena ameaçou agredi-lo durante um debate realizado na TV Gazeta, em 8 de setembro, e após chamar o apresentador de “arregão” afirmou que ele “não é homem nem para fazer isso”.

Os dois candidatos foram retirados do debate

Instantes depois, é possível ver o candidato do PSDB partindo para cima do adversário com uma cadeira. O mediador ainda tenta intervir, assim como parte da equipe de produção, mas Marçal acaba sendo atingido. Na sequência, Leão Serva chamou o intervalo comercial.

Ao retornar, o mediador declarou que diante da agressão José Luiz Datena foi expulso do debate, enquanto Pablo Marçal se retirou para buscar por atendimento médico. Na continuação do debate, os demais candidatos finalizaram suas falas, enquanto no pós-debate os mediadores e apresentadores lamentaram o ocorrido. Os comentaristas ainda afirmaram ter ficado claro que o candidato do PRTB incitou a violência cometida, apesar de não justificar o ato do candidato do PSDB.