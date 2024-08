O verdadeiro motivo para a viúva de Pelé deixar a mansão que herdou

A solidão fez Márcia Aoki, viúva de Pelé, deixar a mansão onde morava com o Rei do Futebol, que morreu em dezembro de 2022, para viver em um apartamento. Segundo o advogado Luiz Kignel, a casa localizada em Guarujá, litoral de São Paulo,fazia sua cliente se sentir sozinha e tinha uma manutenção cara.

ANÚNCIO

Ao G1, o advogado disse que a viúva de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, segue “reclusa em respeito ao luto”. Já o advogado Augusto Miglioli, que representa Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, um dos filhos do jogador de futebol, afirmou que a mudança de Márcia da mansão não tem relação com nenhuma polêmica envolvendo os herdeiros.

Vale reforçar que Márcia Aoki aparece em testamento como dona da mansão de Pelé, que fica no luxuoso bairro Jardim Acapulco. Segundo o seu advogado, ela morou por muitos anos na residência, ao lado do Rei do Futebol, e que o casal recebia seus familiares e muitos amigos famosos.

Conforme o G1, a viúva de Pelé apenas aguarda o fim do processo judicial do inventário para passar a mansão para o próprio nome. O site também diz que Edinho está responsável por administrar os bens de Pelé, já que Márcia abriu mão dessa responsabilidade.

Mãe de Pelé, Celeste Arantes morreu aos 101 anos

Celeste Arantes, mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, faleceu em julho de 2024, aos 101 anos. A idosa era natural de Três Corações, município de Minas Gerais, e teve três filhos: Pelé, falecido em 19 de dezembro de 2022, Jair e Maria Lúcia, que cuidava da mãe.

De acordo com o texto, Celeste estava em um hospital de Santos, litoral de São Paulo. Em 20 de novembro de 2023, o perfil do Instagram dedicado ao Rei do futebol prestou uma homenagem à mãe-rainha, que estava completando 101 anos.

“Hoje é aniversário da Dona Celeste, mãe de Rei Pelé. São 101 anos de uma linda vida! Com o auxílio da tecnologia, a Pelé Foundation e o FC Mother se uniram para criar esta bela mensagem. Uma homenagem não só para a Mãe do Futebol do maior jogador da história do esporte, mas também para todas as mães do mundo, que lutam pelos sonhos de seus filhos. Obrigado por tudo, Celestinha. Sem você, nada disso seria possível”, escreveu a página.