Veja o que aconteceu com Rosemeri dos Reis, a primeira esposa de Pelé

O ‘Rei Pelé', como é conhecido um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, dispensa comentários. Internado com quadro de saúde estável no Hospital Albert Einstein, com uma melhora significativa no estado de saúde, Edson Arantes do Nascimento já passou por diversos momentos tanto na carreira quanto na vida pessoal. E um deles, que muitos possuem curiosidade, é o seu primeiro casamento com Rosemeri dos Reis.

O jogador conheceu a primeira esposa quando já era conhecido no futebol, enquanto atuava pelo Santos e já havia conquistado duas Copas pela Seleção Brasileira. Segundo seu documentário de 2021 da Netflix, a relação precisou ser mantida em segredo para que a mídia não ficasse sabendo. O casamento ocorreu em 1966 e a partir daí o casal começou a aparecer mais em público.

Naquela época, Rose tinha 21 anos e Pele 26. O casal ficou junto por mais de dez anos e tiveram três filhos: Kelly Cristina, Edinho e Jennifer.

Para conseguir namorar, pele que já era acostumado a enfrentar os adversários dentro de campo, teve que enfrentar mais um fora dele: o pai de Rosemeri.

De acordo com a produção que conta a sua história, para conquistar a mão da amada, foi necessário também conquistar o sogro.

LEIA TAMBÉM: Pelé tem melhora progressiva do estado geral, informa boletim médico

“O primeiro relacionamento sério que me fez querer começar uma família foi quando conheci Rose aqui em Santos. Eu era um pouco tímido no início, depois fiz amizade com o pai dela e para ser amigo dele, eu dizia “se ela quiser que eu limpe os sapatos, eu os limpo”.

Depois de um tempo de casados, eles começaram a perceber alguns problemas na união, ligados ao fato de que eles não tinham nada em comum além do gosto pela dança.

“Eu me casei porque eu gostava dela, eu era jovem, muito criança. Nós gostávamos muito, havia amizade, mas aquilo da paixão, da loucura, isso não existia”, explicou ‘o Rei’.

Outro problema foi a carreira de Pelé , que fazia com que o jogador viajasse muito, principalmente por conta dos patrocinadores.

“Chamaram assinaturas de todo o mundo, comecei a viajar mais por esse tipo de trabalho do que pelo futebol. E isso foi algo muito difícil para a minha família, para o meu relacionamento e eu entendia”.

O ex-jogador chegou a confessar que foi infiel à companheira, que acabou inclusive tendo filhos fora do casamento.

Onde está a primeira esposa de Pelé?

O casal acabou de divorciado no final da década de setenta. Desde lá, Rose vive nos Estados Unidos e mantém uma relação próxima com os filhos.

Pelé chegou a namorar a Xuxa e se casou outras duas vezes, a última com Marcia Aoki, sua esposa atual.