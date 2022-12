Quanto vale a fortuna do Rei Pelé?

Morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como ‘Rei Pelé’. Considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé estava internado no hospital Albert Einstein desde novembro para tratar uma infecção respiratória e também para reavaliar seu tratamento de câncer de colo de útero.

A fortuna do Rei

Com 82 anos, sendo 21 deles dedicado à carreira de jogador de futebol, Pelé jogou 18 anos pelo Santos, encerrando sua carreira no time New York Cosmos.

Segundo o site ‘Página 7′, atualmente a fortuna do ex-atleta é estimada em 100 milhões de dólares, aproximadamente 538 milhões de reais na cotação de 27 de dezembro de 2022. Além do salário como jogador, Edson Arantes recebeu prêmios, participou de projetos especiais, de comerciais e ainda fez algumas atuações, sendo considerado um dos jogadores mais bem pagos da sua época.

Ainda de acordo com a publicação, parte do dinheiro ganho foi investido em imóveis. Em 2018 Pelé vendeu sua casa em Hamptons, Estados Unidos, por US$ 2,85 milhões (R$ 15,05 milhões), que havia sido comprada por US$ 156 mil (R$ 823 mil) em 1979.

Mesmo aposentado dos campos após duas décadas, o Rei foi nomeado Embaixador da ONU para ecologia e meio ambiente e Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, o que também lhe rendia um salário.

Perfil oficial parabenizou a conquista da Argentina

Pelé disputa até hoje o título de melhor jogador do mundo com o argentino Maradona, que faleceu em 2020. No Twitter, o perfil oficial escreveu “Hoje, o futebol continua a contar a sua história, como sempre, de forma fascinante. Messi ganhando sua primeira Copa do Mundo, como sua carreira merecia”.