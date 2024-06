Mãe de Pelé, Celeste Arantes morre aos 101 anos

Celeste Arantes, mãe de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Rei Pelé, faleceu aos 101 anos. As informações são do g1.

A idosa era natural de Três Corações, município de Minas Gerais, e teve três filhos: Pelé, falecido em 19 de dezembro de 2022, Jair e Maria Lúcia, que cuidava da mãe.

De acordo com o texto, Celeste estava em um hospital de Santos, litoral de São Paulo. A causa da morte não foi informada.

Em 20 de novembro de 2023, o perfil do Instagram dedicado ao Rei do futebol prestou uma homenagem à mãe-rainha, que estava completando 101 anos.

“Hoje é aniversário da Dona Celeste, mãe de Rei Pelé. São 101 anos de uma linda vida! Com o auxílio da tecnologia, a Pelé Foundation e o FC Mother se uniram para criar esta bela mensagem. Uma homenagem não só para a Mãe do Futebol do maior jogador da história do esporte, mas também para todas as mães do mundo, que lutam pelos sonhos de seus filhos. Obrigado por tudo, Celestinha. Sem você, nada disso seria possível”, escreveu a página.

Celeste já revelou que não era a favor do filho jogar bola, pois viu o Pai do Rei Pelé se frustrar devido contusões que o afastaram da breve carreira no futebol, após passagens por clubes como Atlético-MG, Hepacaré, de Lorena-SP, Vasco de São Lourenço (MG) e Bauru Atlético Clube.

Antes do filho virar o Rei do Futebol, ela chegou a impedir que ele fosse contratado pelo Bangu do Rio de Janeiro.

“Ele falava que não era fácil ficar longe, sofria de saudade da família. Mas que deveria continuar para conseguir chegar ao seu objetivo de vencer. Não queria voltar. Meu coração ficava apertado, mas eu tinha que apoiá-lo”, contou dona Celeste em entrevista para A Tribuna em 2012, cedida por intermédio da neta Danielle.