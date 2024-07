Eliana na Globo: Apresentadora ganha oportunidade no domingo

Desde que deixou seu programa dominical no SBT, Eliana vem acumulando funções na Globo. Agora, a nova contratada foi confirmada para um novo quadro do ‘Fantástico’.

Segundo o site TV Pop, a atração que trás a loira de volta aos domingos foi uma proposta feita pela própria apresentadora e ficará apenas quatro semanas no ar. Com a troca de emissora, Eliana quer ficar mais próxima do público que assiste a Globo.

Novo ‘Saia Justa’

É só passar pelo feed de Eliana no Instagram para perceber que a famosa está dedicada ao novo formato do programa do GNT. Em cada postagem é perceptível que a ex-SBT está bem à vontade ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, suas colegas de programa.

Eliana assumiu o lugar de Astrid Fontenelle no comando da atração e pretende ouvir ainda mais as mulheres na nova temporada: “É uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo”, disse ela durante uma entrevista ao Fantástico.

Game show

Além do quadro no ‘Fantástico’ e do ‘Saia Justa’, Eliana vai comandar o ‘The Masked Singer Brasil’ e também o ‘Vem Que Tem’, exibido em 28 de novembro, na Globo, durante a Black Friday.

Ao lado da ex-BBB Beatriz Reis, a apresentadora destaca produtos de marcas renomadas em meio a dinâmicas do programa, como uma disputa entre famílias anônimas onde elas terão que recriar cenas famosas da televisão ao lado de atores convidados.

Além de Eliana e Bia, a Globo vai colocar mais um famoso para comandar a atração.

‘Criança Esperança’

A Globo também deseja colocar Eliana como a nova apresentadora e embaixadora do ‘Criança Esperança’. O problema é que a recém-chegada segue como madrinha do ‘Teleton’, projeto transmitido por sua antiga emissora, o SBT.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua’ (RedeTV!), a direção geral da Globo negocia colocar Eliana, Xuxa e Angélica mais uma vez na atração anual.

O trio fez sucesso em 2023, quando um encontro histórico movimentou os fãs e as redes sociais.