Eliana na Globo: O ‘The Masked Singer Brasil’ agora é dela

Na Globo, Eliana pode trabalhar com o marido no The Masked Singer Brasil

O The Masked Singer é o pontapé inicial de Eliana na Globo. O programa que já foi apresentado por Ivete Sangalo passa por uma reformulação para suas próximas edições, mas não deve deixar o domingo, onde a apresentadora conquistou o público adulto.

ANÚNCIO

Ao Fantástico (Globo) deste domingo (30), Eliana revelou que sua estreia na TV Globo acontece em 2025, quando o talent show volta para grade de programação. A missão da famosa é aumentar a audiência da atração que coloca famosos fantasiados para cantar.

“Vou pegar o bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal”, disse Eliana para Renata Capucci sobre sua chegada na Globo.

A loira também ressaltou que seus filhos adoram assistir ao The Masked Singer Brasil: “A diversão, a alegria de um programa familiar. É um projeto também que eu amo de paixão e tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato”.

Segundo informações do site Notícias da TV, a proposta para Eliana apresentar o The Masked surge depois que Ivete decidiu não renovar o seu contrato com a Globo para focar mais na família e na carreira musical.

Com Ivete Sangalo, The Masked Singer Brasil já não agrada o público da Globo (Divulgação/Globo)

Eliana vai trabalhar ao lado do marido, Adriano Ricco, que é diretor do formato no Brasil, algo raro no canal.

Segundo os bastidores, o código de ética diz que um casal não deve trabalhar no mesmo departamento quando uma das partes estiver ocupando uma posição de chefia.

ANÚNCIO

O site diz ainda que a Globo abriu uma exceção para ter Eliana no casting: “É possível abrir exceções. O entretenimento é menos rígido com essa regra do que o jornalismo”.

Não há uma data certa para a estreia de Eliana no The Masked Singer Brasil, que é uma criação da produtora Endemol Shine e já passou por diferentes países.