Globo bate o martelo sobre programa de Tati Machado. Saiba tudo!

A Globo bateu o martelo sobre o programa solo de Tati Machado na grade de programação. A novidade é que a nova queridinha das manhãs da emissora deve trilhar um caminho parecido com o da ex-BBB Ana Clara.

Com isso, segundo uma informação divulgada pelo site Área Vip, a direção da Globo pretende lançar o Tati na Globo no GNT e não mais na televisão aberta, como estava sendo sondado.

A proposta é levar o programa solo de Tati Machado para o GNT, onde a estrela do Encontro e do Mais Você , junto com a direção da Globo, pode testar se vale a pena ou não levar a atração para a televisão aberta.

De acordo com a publicação, a Globo promoveu uma série de estudos e compreendeu que este é o melhor caminho antes da estreia oficial na programação do canal.

Nas manhãs da TV Globo, Tati Machado fala sobre os bastidores da TV ao lado de Patrícia Poeta e Valéria Almeida no Encontro (Daniela Toviansky/Globo)

Com isso, Tati Machado segue os mesmo caminhos de Ana Clara, que começou a apresentar programas no Multishow e no Globoplay para estrear na programação da Globo apenas no segundo semestre de 2024, com o reality show Estrela da Casa.

O programa deve ser anunciado em meados de agosto, quando a Globo lança um novo pacote de novidades para o segundo semestre.

Tati Machado apresenta mesmo o Vídeo Show?

A resposta é não! O programa de Tati Machado é inspirado no programa de sucesso que chegou ao fim no dia 19 de janeiro de 2019.

Então, podemos esperar um programa repleto de entrevistas com famosos, principalmente contratados da Globo e bastidores dos programas do canal.

Tati também deve acumular função dentro do canal. A proposta é que a jornalista de entretenimento continue falando sobre novelas, BBB e tudo que acontece na TV Globo durante o Encontro com Patrícia Poeta e o Mais Você, de Ana Maria Braga.

Mas, é claro, caso o programa Tati na Globo dê audiência na televisão aberta, Tati Machado pode dar adeus às atrações matinais e preparar uma substituta.