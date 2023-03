Bela Gil volta a falar sobre ter se assumido sapiossexual e explica comportamento

Após se assumir como sapiossexual no final do ano passado, Bela Gil voltou a dar declarações acerca de sua sexualidade. Em conversa no programa ‘Saia Justa’, do GNT, que aconteceu nesta quarta-feira (29), a famosa abordou o comportamento de uma pessoa sapiossexual em seus relacionamentos.

Durante o programa, Astrid Fontenelle, a apresentadora, questionou o que seria uma pessoa sapiossexual.

“Sapiossexual é uma pessoa que se apaixona pela inteligência, pela forma de pensar, pela conversa que a gente tem com outras pessoas, isso realmente me atrai”, respondeu Bela Gil. “A beleza tem o seu lugar, mas não é importante para mim, é secundária. Um relacionamento só se sustenta se tem uma boa conversa.”

Em continuidade, a filha de Gilberto Gil também abordou como enxerga as relações sexuais enquanto pessoa sexual.

“Sexo é importante? É, mas, não sustenta um relacionamento. Por exemplo, eu estou numa festa, olho alguém bonito e tenho uma atração física, beleza. Se eu estou conversando e a conversa não flui, eu perco o interesse”, apontou Bela Gil, que deu uma explicação mais aprofundada em torno das diferenças entre ser sapioafetiva e não sapiossexual”, elucidou a famosa.

“Então, se eu tenho atração física e nem converso e o sexo for bom, beleza. Mas, se formos para o segundo, terceiro encontro e o papo não flui, eu perco o interesse, porém, entra no caderninho de efemeridade”, finalizou.

O que caracteriza uma pessoa sapiossexual?

Sapiossexual é um termo que está relacionado a pessoas que se atraem por inteligência, educação e nível cultural como primeiro plano, se sobressaindo a aspectos físicos e outros detalhes superficiais.

As pessoas sapiossexuais podem ser enquadradas no espectro assexual, que envolve indivíduos com pouca ou nula atração sexual. A assexualidade é uma orientação também parte da sigla sigla LGBTQIAPN+

