Ivete Sangalo e Ludmilla estariam escondendo o motivo do cancelamento das turnês

O anúncio do cancelamento das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla pegou os fãs de surpresa. Na última quarta-feira, dia 16 de maio, as cantoras utilizaram seus respectivos perfis nas redes sociais para revelar, e justificar, o cancelamento das turnês “A Festa” e “Ludmilla in the House”. Segundo elas, que publicaram os comunicados acompanhados por vídeos nos stories desabafando e conversando com os seguidores, os shows foram cancelados devido a problemas com a produtora.

ANÚNCIO

Conforme publicado pela Veja, Ivete e Ludmilla afirmaram que a 30e, produtora responsável pelas turnês, não estaria cumprindo com as condições previstas no pré-contrato. Segundo elas, a empresa também não estaria demonstrando a organização necessária para um evento deste tipo.

No entanto, informações divulgadas recentemente revelaram um outro fator que pode ter levado ao cancelamento. Segundo a publicação, os shows anunciados não chegaram a vender a quantidade de ingressos esperada para uma turnê de grande impacto.

O valor dos ingressos assustou os fãs?

Antes de sequer anunciar as turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla, a 30e esteve por trás de eventos e turnês de grande impacto, como o festival I Wanna Be Tour e a turnê de despedida Titãs Encontro. Diante do sucesso de tais eventos, que trouxeram reuniões de bandas que não se apresentavam a tempos, repetir o feito com duas das cantoras mais populares do país não deveria ser um problema.

No entanto, conforme publicado pela Veja, apesar de uma superprodução para as turnês, os fãs não estavam dispostos a pagar o alto valor dos ingressos para assistir cantoras, que constantemente estão presentes na mídia e em eventos realizados diversos. Desta forma, os ingressos, com valores de R$150 a R$3.000, acabaram ficando encalhados. Para algumas datas, menos de 1.000 ingressos chegaram a ser vendidos enquanto a capacidade do local era para 30 mil pessoas.