Após o cancelamento de turnês, produtora 30e segue confirmando shows internacionais no Brasil

Twenty One Pilots vem ao Brasil com shows produzidos pela 30e

O cancelamento inesperado das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla pegou os fãs de surpresa e deixou milhares de fãs de outros artistas em estado de alerta. Isso aconteceu visto que a turnê das duas cantoras seria realizada pela produtora 30e, a mesma responsável por diversos shows de outros artistas brasileiros e por trazer artistas internacionais para shows e festivais no Brasil.

Conforme publicado pela Quem, a 30e atualmente está produzindo a turnê de outros artistas brasileiros. A banda Natiruts, por exemplo, terá shows da sua turnê de despedida realizados pela produtora entre os meses de junho e dezembro. Das 21 apresentações, 4 estão com os ingressos esgotados.

Por sua vez, a 30e também produz os shows do cantor Jão, que segue viajando o país com a Superturnê, que ainda tem outras 4 apresentações marcadas para este ano. Vale lembrar que a turnê de Jão segue a linha das megaproduções, contando com uma cenografia detalhada e efeitos especiais.

Outros artistas nacionais que devem sair em turnê com a produção da 30e são ForFun, que já possui 19 shows pelo país entre os meses de junho e novembro; e Ney Matogrosso, que fará um show especial em São Paulo para celebrar sua carreira.

Shows e festivais internacionais

Além de produzir a turnê de diversos artistas nacionais, a 30e também é a produtora responsável por trazer artistas internacionais de renome para o país. No mês de março, a produtora realizou o I Wanna Be Tour, festival emo que contou com a presença da banda Simple Plan.

Para este ano, ainda estão anunciados shows de Ashnikko para o mês de outubro em São Paulo e Rio de Janeiro, e o festival da banda Slipknot, o Knotfest, que deve acontecer em São Paulo.

Recentemente a produtora também realizou a abertura da venda de ingressos para os shows do Twenty One Pilots pelo Brasil. As apresentações devem acontecer entre os dias 22 e 26 de janeiro, nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.