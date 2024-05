Com turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla canceladas, fãs aguardam orientações sobre ingressos

O cancelamento dos shows das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla pegou os fãs de surpresa. Na tarde da última quarta-feira, dia 15 de maio, Ivete utilizou suas redes sociais para informar os fãs sobre o cancelamento da turnê “A Festa”, que celebraria seus 30 anos de carreira. Pouco tempo depois, foi a vez de Ludmilla revelar que a turnê “Ludmilla in the House” também estava cancelada.

Conforme publicado pelo G1, as duas turnês seriam produzidas pela 30e, empresa responsável por recentemente promover grandes festivais em estádios em todo Brasil. No entanto, ao que tudo indica, as cantoras optaram pelo cancelamento das turnês devido a problemas de “logística e produção”, que poderiam impactar na estrutura e qualidade dos shows.

Tanto a turnê de Ludmilla quanto a de Ivete foram anunciadas a tempos e já contam com diversos ingressos vendidos. Enquanto Lud deveria fazer sua primeira apresentação no dia 25 de maio, no Rio de Janeiro, Ivete deveria se apresentar em Manaus no dia 1º de junho.

Visto que diversos ingressos já foram vendidos, as notas emitidas pelas cantoras orientam os fãs a buscar orientações a respeito do reembolso dos ingressos diretamente com a produtora. No entanto, até o presente momento a 30e não revelou quais os procedimentos serão adotados neste caso.

Prováveis causas do cancelamento

Apesar de Ivete e Ludmilla afirmarem que o cancelamento aconteceu devido a problemas de logística e produção, não ficou claro o que levou a decisão que, segundo a produtora, foi realizada de forma unilateral pelas cantoras.

Ao que tudo indica, os shows seriam realizados no estilo “megaespetáculo”, ou seja, com balé, banda, efeitos visuais, troca de figurinos, cenografia extremamente elaborada e uma estrutura complexa. Para isso, uma grande equipe de profissionais que vão desde fornecedores a profissionais da área técnica precisa estar envolvida em todas as etapas de cada apresentação.

Desta forma, tanto Ivete quanto Ludmilla deixaram nas entrelinhas que a decisão de cancelar os shows foi por conta de problemas e desalinhamentos referentes a logística e produção das apresentações. Porém, segundo a produtora, os cancelamentos têm motivações similares.

No caso de Ivete Sangalo, a empresa menciona problemas de demanda e afirma ter proposto uma readequação da estrutura da turnê antes da decisão sobre o cancelamento. Sobre a turnê de Ludmilla, a 30e apenas revelou que “não ocorreram negociações anteriores”.