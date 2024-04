BBB 24: Isabelle e Matteus definem futuro do casal e fazem planos pós reality

Com um novo romance surgindo na reta final do BBB 24 entre Isabelle e Matteus, muitas dúvidas surgem a respeito dos planos futuros do casal e como vai ficar a relação dos dois pós reality.

Estes questionamentos também foram feitos pelos participantes faltando um dia para a grande final, que acontece nesta terça-feira (16).

Deitados no Quarto Fadas e trocando carinhos, Isabelle pergunta para Matteus como ficará a relação dos dois.

“Será que a gente vai se encontrar fora daqui?”, questiona a dançarina. “Tu quer?”. Após pensar um pouco, a sister confirma: “Quero”. “Se tu quiser, eu quero”, também confirma o gaúcho.

A conversa do casal continua, e eles relembram as promessas que fizeram para outros participantes.

“Mas será? Uma vez, a Alane me perguntou isso. Até conversei com ela. Mas será que a gente vai se encontrar fora daqui, Matteus?”, questiona a manauara.

“A gente não sabe”, diz o gaúcho. “Vai ser uma loucura, a gente não sabe como vai ser nossa vida lá fora”, diz Isabelle.

“Tu pode sair e nunca mais aparecer perto de mim. Mas eu acho que a gente vai se cruzar, em cidades... E a gente vai conversar”, reflete Matteus.

“Independente de qualquer coisa, dessa situação, dessa alegria da gente ficar juntinho como a gente fica aqui, que é tão aconchegante, tão legal, eu quero muito que você vá conhecer as coisas que eu compartilhei com você. Questão de intercâmbio cultural mesmo, sabe? Pra você ter esse conhecimento, de conhecer uma cultura que é completamente atípica da sua”, confirma a cunhã-poranga. “Te digo o mesmo”, responde Matteus.

“Vai ser difícil. Tu tá solteira, né... Mas se tu estiver solteira, e eu estiver solteiro, Deus o livre”, finaliza o brother.

