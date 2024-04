BBB 24: Matteus e Isabelle protagonizam ‘cena de filme romântico’ na final

Se Davi sai como o campeão do BBB 24, Matteus e Isabelle deixam a casa mais vigiada do Brasil como o melhor casal de toda a temporada, que chega ao fim nesta terça-feira (16), após o capítulo inédito da novela Renascer.

Em seus momentos finais dentro do BBB, Matteus e Isabelle protagonizaram cenas românticas e que deixaram os fãs do reality show felizes. Durante toda a madrugada desta terça-feira, o público não parou de comentar sobre a sinergia que há entre eles.

“É simplesmente incrível testemunhar a felicidade de um casal, especialmente quando se trata da Isabelle, totalmente encantada e apaixonada! É como uma cena de um filme romântico!”, disse uma fã do reality show da Globo.

Na final do BBB 24, Matteus e Isabelle se entregam ao romance (Reprodução/Globoplay)

O match foi tão grande que o público criou até uma hashtag em homenagem ao romance dos pipocas do BBB 24. Desde que o primeiro beijo aconteceu há quem chame os dois de Mabelle, junção das iniciais dos nomes de Matteus Alegrette e Isabelle Cunhã.

Um outro fã do Big Brother Brasil que acompanhou todo desenrolar deste romance disse que o casal “vai acontecer” fora do confinamento: “Eu creio, eu boto fé”, escreveu a pessoa, que ainda publicou um emoji do trevo de quatro folhas para dar sorte.

Sozinhos no quarto fadas, Isabelle e Matteus se beijam durante a festa do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Matteus e Isabelle também foram chamados de preciosos nas redes sociais. Depois do BBB ao vivo, nesta segunda-feira (15), uma pessoa correu para o X, antigo Twitter, e escreveu: “Sério, eles são muito preciosos juntos, demoraram quase 1 hora para se separar. Só quando o sono bateu forte”.

Davi elogia a beleza de Mani no BBB 24

Após o recado de Mani no BBB 24 e a reação de Davi virar meme nas redes sociais, o brother elogiou a beleza da namorada.

Depois que Isabelle disse que ela estava belíssima, Davi soltou: “Rapaz, em três meses mudou, você viu? Rapaz, ela mudou mesmo. Está mais diferente”, apontou o baiano, que ouviu Matteus dizer que ela estava “ajeitada”. Em seguida, em tom de brincadeira, Davi diz que Mani estava “mais maquiada”.