BBB 24: Mani Reggo diz que pediu para Davi “não a envergonhar” e revela última conversa com o brother

Faltando apenas um dia para a final do BBB 24, que acontece nesta terça-feira (16), Mani Reggo utilizou as redes sociais para se declarar para Davi.

Em publicação no Instagram, a mulher de 41 anos relembrou o início do relacionamento com o brother e a última conversa que teve com ele antes da entrada no reality.

No vídeo, Mani conta que conheceu Davi quando ele servia ao Exército. “Minha barraca de lanches fica em frente ao hospital do exército, ele era um dos meus clientes. A gente não se via muito. Aí eu ampliei a foto dele no Whatsapp e falei: ‘Ih, gatinho’”.

Após surgir o interesse e algumas semanas de conversa, a mulher descobriu a diferença de idade de 20 anos. Ela até tentou se afastar, mas o baiano disse: “Me conheça primeiro, eu sou muito responsável”, surgindo daí o relacionamento.

Quando apareceu a oportunidade do reality, Reggo ajudou o namorado a se preparar para o confinamento, mas pediu para que ele “não a envergonhasse”. Eles também conversaram sobre a possibilidade do motorista de aplicativo entrar solteiro no programa, e se surpreendeu com a resposta.

“A ficha não caiu. Mas tudo bem, uma hora cai. Vou ficar sem te ver. Olha, me espere, viu? Eu volto para te buscar, para juntos sermos felizes, eu e você. Só eu e você. Serei fiel a você até o final”, revelou a mensagem, que foi a última antes de Davi entrar no reality.

Veja a declaração de Mani Reggo para o companheiro:

“Esse filme é uma carta aberta, diretamente do fundo mais íntimo do meu coração…São 99 dias de distância, e já começou a passar um filme na minha mente. Lembrar de como tudo começou, de tudo o que vivemos e de como foi a vida aqui fora sem você, me traz um misto de sensações.São muitas emoções, mas estou tomada pela alegria de saber que estamos finalmente próximos de um final feliz, e não estou falando do prêmio… é sobre mim e você. É sobre nós dois”.

