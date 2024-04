BBB 24: Saiba mais sobre o ‘namorado gato’ de Fernanda que ela ‘escondeu’ sobre no reality

Após quase três meses de confinamento, Fernanda, do BBB 24, pode finalmente encontrar sua família e o namorado, sobre quem não falava muito dentro do reality.

A sister namora Daniel Gregg, de 43 anos, educador físico que trabalha como personal trainer e professor de CrossFit em Niterói (RJ), cidade da ex-BBB.

Relacionamento de Fernanda

De acordo com o ‘Extra’, Fernanda conheceu Daniel em uma academia. Ela pediu pra ele ajudar com os pesos em um aparelho, e em seguida perguntou o status de relacionamento do gato. Os dois trocaram as redes sociais e engataram um namoro em junho de 2023.

“Fiquei muito sem graça, sou um cara muito tímido. Achei que tinha alguém filmando, que era uma pegadinha. E pensei: “cara, não é possível. Uma mulher linda dessa chegando em mim...” Na academia nunca tinha me acontecido isso”, relatou o personal ao site.

Vida pessoal

Daniel já jogou profissionalmente rugby, defendendo inclusive a seleção brasileira no esporte. Atualmente ele também trabalha formando treinadores na Confederação Brasileira de Rugby.

O rapaz é pai de dois meninos, um de 18 anos e outro de 13. Segundo a matéria, ele já conhece os filhos de Fernanda, Marcelo, de 11 anos e Laura, de 6. Mas a ex-BBB ainda não foi apresentada aos filhos do namorado.

Tímido, a confeiteira não falava sobre o namorado no confinamento justamente para manter a discrição.

“Fernanda ficou bem preocupada comigo. É uma exposição muito grande, e eu sou um cara mais reservado. Eu adorei tudo que ela fez. Estou superorgulhoso. Não a julgo por nada. Ela reavaliou o que não foi legal lá dentro e estou a apoiando em tudo”.

