Após barraco no BBB 24, Davi dá bronca e chama Isabelle de ‘maluca’

Após barraco com Beatriz no BBB 24, Davi não passou a mão na cabeça de Isabelle. Dentro do quarto do líder, o baiano deu uma bronca daquelas na sister e chegou a dizer que a manauara é “maluca” por suas justificativas durante o Sincerão.

“Com noventa dias de programa, Isabelle, tu vai criticar o cara com a sunga? Tu é maluca, Isabelle?”, disparou o brother, enquanto a manauara se escondia nas almofadas da cama.

“Tu brincou com coisa séria. O jeito que tu falou parecia que estava brincando. Nessa altura do programa você vai criticar o cara por causa da sunga. Tu é maluca?”, voltou a pontuar o brother.

Recomendados

Em sua defesa, Isabelle disse que só levantou a questão da sunga no Sincerão do BBB 24 por causa de uma conversa que aconteceu durante aquela tarde, mas Davi voltou a afirmar algo importante sobre o reality show da Globo.

“Isabelle, mete o pau em outra coisa. Mete o pau. O jogo é de comprometimento, e você vem falando...Aqui é jogo de comprometimento, do início ao fim”, disse o motorista de aplicativo.

Isabelle seguiu calada, mas o público que acompanhou a madrugada movimentada dentro da casa não ficou e usou as redes sociais para defender o posicionamento de Davi, que já é visto por muitos como o campeão do Big Brother Brasil.

“Viram a diferença entre o Davi e a Alane? Alane passa a mão na cabeça da Bia mesmo sabendo que a Bia está se afundando. O Davi abre os olhos da Isabelle e mostra os erros. Mas vão falar que o Davi é agressivo”, disse uma pessoa.

Um outro afirmou que Davi “é imperfeito como qualquer ser humano”, mas também disse que o brother “se comprometeu no jogo do início até aqui sem medo de nada e ninguém”, usando a própria fala do motorista de aplicativo.

Há também quem leve um pouco de humor e comente que Davi já chegou aos 60 anos, com “cara de novinho”, referindo-se a maturidade do participante: “Para você ver que a idade não tem haver com maturidade. O Davi dá aula de inteligência emocional, estratégia, uma memória invejável e merece demais ganhar”.