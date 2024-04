Após perder segurança especial, Harry deve ir ao Reino Unido sem esposa e filhos

Príncipe Harry enfrentou um revés legal ao tentar contestar uma decisão que reduzia seu nível de proteção de segurança pessoal durante sua estadia na Inglaterra.

Ele deve marcar presença em uma celebração especial na catedral de St. Paul no dia 8 de maio, no evento que vai homenagear a década de existência dos Invictus Games, um projeto fundado por Harry dedicado a veteranos de guerra com deficiências. A decisão sobre a presença de Meghan Markle e dos filhos do casal, Archie e Lilibet, no Reino Unido, pende na balança, sujeita à garantia de segurança pelo governo britânico.

Segurança familiar em pauta

Com uma crescente preocupação com a segurança da família, especialmente após a perda do nível de proteção especial em 2020, Harry se viu em uma posição bem delicada. Seu argumento, enfatizado pelo aumento dos riscos associados ao racismo e ao extremismo, relembra a vulnerabilidade de sua mãe, a Princesa Diana, há mais de duas décadas.

Esta questão levou Harry a recorrer judicialmente da decisão que comprometia a segurança pessoal dele e de sua família, um apelo que, infelizmente, não foi atendido pela Justiça britânica em fevereiro.

Desde que se mudaram para os Estados Unidos em 2020 e se afastaram de suas obrigações reais, o príncipe Harry e sua família foram excluídos do grupo prioritário para recebimento de proteção especial pelo governo britânico, embora exista a possibilidade de avaliação “caso a caso”.

A posição de Harry destaca uma preocupação profunda com a segurança de Meghan e de seus filhos, refletindo os desafios enfrentados por membros da realeza em um contexto moderno e complexo.

Fonte: Revista Monet