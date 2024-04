Escândalo: Meghan Markle estaria prestes a perder seu título real por este motivo polêmico

Meghan Markle pode perder seu título real após ter lançado seu novo negócio através das redes sociais. Recentemente, um especialista em realeza fez uma análise detalhada de como o empreendimento da duquesa de Sussex poderia afetar a coroa britânica.

Meghan Markle desafia a coroa britânica com seu novo projeto

A esposa do príncipe Harry está lançando uma nova marca de estilo de vida chamada "American Riviera Orchard". Ainda não se sabe muito sobre a empresa, mas de acordo com seu perfil oficial no Instagram, é propriedade de "Meghan, a duquesa de Sussex".

Príncipe Harry e Meghan Markle

Embora Meghan Markle esteja muito entusiasmada com seu novo projeto, o especialista em realeza Tom Quinn disse que ela está "trilhando um caminho muito perigoso" e corre o risco de perder seu título ao tentar tirar proveito de sua conexão com a realeza britânica.

Pode perder seu título por seu novo empreendimento

Quando os duques de Sussex renunciaram como membros da realeza em 2020, concordaram em não usar os títulos reais para fins lucrativos. Assim, a antiga atriz de Hollywood estaria quebrando seu acordo com a coroa.

"Tom explicou: 'Meghan está trilhando um caminho muito perigoso ao estabelecer um novo projeto comercial: cada vez que intensifica o aspecto comercial de sua vida nos Estados Unidos, corre o risco de perder seu título real'."

“American Riviera Orchard”

"No momento, os membros da realeza do Reino Unido estão observando e esperando; eles não querem agir muito precipitadamente com medo de serem acusados de serem vingativos. Mas quando as coisas se acalmarem, uma decisão será tomada que talvez não agrade a Meghan", acrescentou.

O especialista em realeza também afirmou que a monarquia britânica já não confia em Meghan Markle: “Há uma profunda desconfiança na Família Real em relação ao uso de conexões familiares e títulos reais para ganhar dinheiro”, concluiu.