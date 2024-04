Meghan Markle “Tira roupa do lixo”: Meghan Markle passa por momento desconfortável com seu vestido e é criticada nas redes sociais (WPA Pool /Getty Images)

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, modelou um espetacular vestido camiseiro de Oscar de la Renta em sua visita ao Children’s Hospital de Los Angeles. No entanto, houve um detalhe que chamou a atenção de milhares de internautas.

Meghan Markle reapareceu no Children’s Hospital de Los Angeles com um vestido avaliado em milhares de dólares

A esposa do príncipe Harry usou o mesmo design avaliado em mais de 3 mil dólares que ela usou na série documental Harry e Meghan, que estreou na Netflix em dezembro de 2022, conforme relatado pela People.

Nesse momento, ela foi fotografada de costas com o vestido em um retrato de família que a mostrava segurando o príncipe Archie e olhando para o marido enquanto carregava a pequena Lilibet nos ombros durante um passeio em Frogmore Cottage.

A duquesa de Sussex usou uma peça de Oscar de la Renta, mas foi fortemente criticada por um detalhe

No entanto, isso não é tudo, em um dos videoclipes compartilhados pela organização nas redes sociais, pode-se ver o momento em que Meghan Markle está passando um tempo com as crianças durante uma divertida sessão de leitura, quando se percebe que a parte do fecho parecia ter sido rasgada com um buraco no lado esquerdo perto de sua cintura.

Internautas criticam Meghan Markle por um detalhe em seu vestido

Embora não esteja claro se o vestido ou o fecho estavam rasgados ou mal fechados, alguns usuários comentaram sobre o assunto, alguns sem dar muita importância e outros com críticas fortes. "Tanto dinheiro e ainda parece que está vestindo roupas da lixeira", "essas crianças parecem estar aproveitando a visita, mas vamos transformar isso em ódio por Meghan", "Ela é excepcionalmente gentil e carinhosa", são algumas das opiniões que podem ser lidas em X.