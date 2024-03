BBB 24: Matteus ganha poder Curinga e poderá escolher quem fica no Paredão

Com o lance mais alto, Matteus adquiriu o Poder Curinga na manhã desta sexta-feira (22) no BBB 24. Chamado de ‘Poder Sem Volta’, o benefício garante ao brother a chance de vetar alguém na Prova Bate e Volta no próximo domingo (24) durante a formação do Paredão.

Dinâmica da semana

O próximo Paredão será quadruplo. Primeiro, a Líder Giovanna escolherá alguém para o Paredão, enquanto os dois participantes mais votados pela casa também estarão na berlinda. Contudo, os dois mais votados tem direito ao contragolpe.

Alegrete, que adquiriu o Poder Curinga, vetará alguém entre os quatro de participar da Prova Bate e Volta, e este participante estará direto no Paredão, junto com o indicado pela líder Giovanna.

Sendo assim, três participam do Bate e Volta e só um escapa. Os outros dois formam o Paredão quádruplo.

BBB 24: “Fofoca é errado, destrói vidas”, diz Isabelle após Lucas Henrique causar nova confusão dentro do reality; entenda

Após a Prova do Líder realizada nesta quinta-feira (21) sagrar Giovanna como Líder pela segunda semana consecutiva do BBB 24, Fernanda, Isabelle e Alane foram até Lucas Henrique tirar satisfação sobre uma nova fofoca que começou a rolar dentro da casa.

Tudo começou quando Buda contou para Fernanda que Isabelle e Alane estariam bravas com ela, pois ela riu quando a dupla foi desclassificada da prova. Fernanda então foi até o Quarto Gnomo tirar a história a limpo, e explicou que o motivo da risada era outro. “Eu pisei em uma bolinha e a ia dar um tombo feio, aí eu fiquei rindo”, explicou Fernanda.

Sisters vão até Lucas Henrique tirar satisfação

Após se entenderem, as sisters então vão até Lucas, que começou a falar sobre o ocorrido. “Olhando para ela que ela estava rindo de mim?”, questiona Isabelle. “Sim”, responde Buda. “Não, você viu enganado”, diz Fernanda. “Ainda falei para ela. Acho que ela ficou chateada”, explica o capoeirista.

“Fofoca é errado, fofoca destrói vidas. [....] Ela veio se desculpar por uma coisa que ela nem fez”, comenta Isabelle.

