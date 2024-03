BBB 24: “Fofoca é errado, destrói vidas”, diz Isabelle após Lucas Henrique causar nova confusão dentro do reality; entenda Imagem: reprodução Globo

Após a Prova do Líder realizada nesta quinta-feira (21) sagrar Giovanna como Líder pela segunda semana consecutiva do BBB 24, Fernanda, Isabelle e Alane foram até Lucas Henrique tirar satisfação sobre uma nova fofoca que começou a rolar dentro da casa.

Tudo começou quando Buda contou para Fernanda que Isabelle e Alane estariam bravas com ela, pois ela riu quando a dupla foi desclassificada da prova. Fernanda então foi até o Quarto Gnomo tirar a história a limpo, e explicou que o motivo da risada era outro. “Eu pisei em uma bolinha e a ia dar um tombo feio, aí eu fiquei rindo”, explicou Fernanda.

Sisters vão até Lucas Henrique tirar satisfação

Após se entenderem, as sisters então vão até Lucas, que começou a falar sobre o ocorrido. “Olhando para ela que ela estava rindo de mim?”, questiona Isabelle. “Sim”, responde Buda. “Não, você viu enganado”, diz Fernanda. “Ainda falei para ela. Acho que ela ficou chateada”, explica o capoeirista.

“Fofoca é errado, fofoca destrói vidas. [....] Ela veio se desculpar por uma coisa que ela nem fez”, comenta Isabelle.

Confira o diálogo:

A FERNANDA COLOCANDO O LUCAS NO PAREDÃO 🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/j5tg2SpEKh — Africanize (@africanize_) March 22, 2024

Lucas dá sua versão

Após a conversa tensa, Lucas Henrique dá sua versão à amiga Pitel. Ele continua falando sobre a risada de Fernanda.

“A Fernanda começou a rir exatamente quando Tadeu falou que elas estavam desclassificadas”, diz o carioca.

Davi chama Lucas de inconveniente e faz exposed: ‘Escuta a conversa’

Depois da prova do líder do BBB 24, Davi chamou Lucas Henrique para conversar e chamou o brother de inconveniente. Segundo o baiano, já está feio para Buda, que fica de canto ouvindo a conversa dos adversários. Na web, a fala repercutiu e muitos fãs ficaram a favor do motorista de aplicativo.

Segundo Davi, o capoeirista fica tentando capturar situações “no ar” em vários momentos do dia: “A gente vê que você toma atitude que, tipo assim, que é uma parada é meio que invasiva. Você invade a privacidade que a gente tem”, começou o brother.

Ao lado de Matteus, o motorista de aplicativo lembrou de uma festa em que Buda arranjou motivo para estar mais perto dos adversários: “A gente estava na festa outro dia e você estava sentado do lado de cá e você saiu daqui e foi para lá para pegar um casaco...eu sei que você foi pegar o seu casaco, mas é nítido de se ver que você vai para escutar a conversa da gente”.

